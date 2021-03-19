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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 9773 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 20726 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Глава одной из ОТГ в Киевской области "погорел" на взятке в 1,4 млн гривен

Глава одной из ОТГ в Киевской области "погорел" на взятке в 1,4 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 12738 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Председатель территориальной общины Киевской области вместе с заместителем требовали и получили от представителей местных коммерческих структур взятку за содействие в решении вопроса о выделении земельных участков общей площадью 12 га и подписания договоров их аренды под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов. Гарантированную победу в аукционе по продаже права аренды земельных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз оценили в 1,4 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Во время обысков у должностных лиц ОТГ были обнаружены и изъяты наличные средства в сумме более 30 тысяч долларов США, законность происхождения которых проверяется.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды открыто крминальное производство ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас руководители ОТГ задержаны, проводятся первоочередные неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Добавим

Председатель одной из объединенных территориальных общин Черниговской области требовал от предпринимателя 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на капремонт открытого стадионного комплекса.

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