Глава ОБСЄ поїде в Росію обговорити Україну

"Мета мого візиту полягає в тому, щоб заручитися підтримкою Росії, як вельми важливою країною - учасниці ОБСЄ, пріоритетів Словаччини як голови ОБСЄ", - сказав Лайчак.

За його словами, представники ОБСЄ обговорять можливості для прогресу у вирішенні існуючих конфліктів в регіоні, а також питання, які зачіпають напрямки роботи організації.

"Особливо хочемо зосередитися на вирішенні ситуації в Україні і навколо неї. Хочу також запросити російських партнерів до співпраці в реалізації гуманітарних заходів зміцнення довіри, які об'єднують обидві сторони конфлікту в Україні", - зазначив глава організації.

Він додав, що формат переговорів поки що не визначений, але підтвердив, що під час візиту його буде супроводжувати представник секретаріату ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, раніше Лайчак висловив глибоке співчуття з приводу рішення Верховної Ради , який забороняє громадянам Російської Федерації бути спостерігачами місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні.



