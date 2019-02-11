Глава ОБСЕ поедет в Россию обсудить Украину

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак в ближайшее время прибудет в Москву, где планирует встретиться с Сергеем Лавровым, чтобы обсудить существующие конфликты в регионе ОБСЕ и сосредоточиться на решении ситуации в Украине. Об этом Лайчак рассказал в интервъю изданию ТАСС, передаёт УНН.

"Цель моего визита состоит в том, чтобы заручиться поддержкой России, как весьма важной страны — участницы ОБСЕ, приоритетов Словакии как председателя ОБСЕ", - сказал Лайчак.

По его словам, представители ОБСЕ обсудят возможности для прогресса в решении существующих конфликтов в регионе, а также вопросы, которые затрагивают направления работы организации.

"Особенно хотим сосредоточиться на решении ситуации в Украине и вокруг нее. Хочу также пригласить российских партнеров к сотрудничеству в реализации гуманитарных мер укрепления доверия, которые объединяют обе стороны конфликта в Украине", - отметил глава организации.

Он добавил, что формат переговоров пока еще не определен, но подтвердил, что во время визита его будет сопровождать представитель секретариата ОБСЕ.

Как сообщал УНН, ранее Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу решения Верховной Рады, запрещающего гражданам Российской Федерации быть наблюдателями миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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