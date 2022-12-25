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Глава найманців "Вагнера" пригожин розкритикував багатих росіян за те, що вони не допомагають у війні

Глава найманців "Вагнера" пригожин розкритикував багатих росіян за те, що вони не допомагають у війні

Київ • УНН

 • 417499 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. євген пригожин, близький соратник путіна та голова групи найманців Вагнера, обрушився з критикою на олігархів країни та інших багатих людей в інтерв'ю, яке транслювалося в неділю, передає УНН.

Деталі

пригожин виступав за те, щоб позбавити олігархів їхнього багатства, щоб змусити їх підтримувати війська на фронті в Україні.

"Вони налякані. Їм подобається їхній комфорт. Вони хочуть увечері поринути у теплий басейн та розважитися", - сказав 61-річний пригожин.

"В якийсь момент потрібно усвідомити, що потрібно відокремити себе від усього, що в тебе є, від спокусливого світу, від ресторанів, спа, дач, басейнів. Чим раніше це в тебе заберуть, то краще", - додав він.

Додамо

пригожин, якого на Заході також вважають російським олігархом, зазнав санкцій з боку урядів західних країн за його роль у підтримці російського вторгнення в Україну зі своєю групою Вагнера.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оголосило його у розшук за втручання у вибори США.

пригожин був помічений за вербуванням російських в'язнів для війни в Україні з обіцянкою амністії.

Група Вагнера з 2014 року діє на сході України, а згодом брала участь у конфліктах у Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Малі. На адресу угруповання висунуто звинувачення у причетності до військових злочинів.

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