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Глава наемников "Вагнера" пригожин раскритиковал богатых россиян за то, что они не помогают в войне

Киев • УНН

 • 417497 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. евгений пригожин, близкий соратник путина и глава группы наемников Вагнера, обрушился с критикой на олигархов страны и других богатых людей в интервью, которое транслировалось в воскресенье, передает УНН.

Детали

пригожин выступил за то, чтобы лишить олигархов их богатства, чтобы заставить их поддерживать войска на фронте в Украине.

"Они напуганы. Им нравится их комфорт. Они хотят вечером погрузиться в теплый бассейн и развлечься", - сказал 61-летний пригожин.

"В какой-то момент нужно осознать, что нужно отделить себя от всего, что у тебя есть, от соблазнительного мира, от ресторанов, спа, дач, бассейнов. Чем раньше это у тебя заберут, тем лучше", - добавил он.

Добавим

пригожин, которого на Западе также считают российским олигархом, подвергся санкциям со стороны правительств западных стран за его роль в поддержке российского вторжения в Украину со своей группой Вагнера.

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило его в розыск за вмешательство в выборы США.

пригожин был замечен за вербовкой русских заключенных для войны в Украине с обещанием амнистии.

Группа Вагнера с 2014 года действует на востоке Украины, а затем участвовала в конфликтах в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Мали. В адрес группировки предъявлены обвинения в причастности к военным преступлениям.

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