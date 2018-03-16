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Глава Нацполіції потрапив у “Динамо”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Керівника Нацполіції Сергія Князєва обрали членом президії ФСТ “Динамо”, передає УНН із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

За інформацією прес-служби, одноголосне рішення було прийнято 42 делегатами з усіх регіонів України сьогодні, 16 березня, під час Всеукраїнської конференції ФСТ “Динамо” на Івано-Франківщині.

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За словами Голови Нацполіції, популяризація спорту серед поліцейських виведе систему правоохоронних органів на високий рівень. Водночас якісна спортивна бойова та фізична підготовка поліцейських — це безпека громадян.

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“Таким чином ми пропагандуємо не тільки нову форму роботи поліції, а і новий спосіб життя. Ми даємо поштовх у реалізації спорту в Україні і в Національній поліції в першу чергу. Спортсмени — це обличчя держави, особливо у лавах поліції”, — зазначив Сергій Князєв.

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