Глава Нацполиции попал в "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Руководителя Нацполиции Сергея Князева избрали членом президиума ФСО "Динамо", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
По информации пресс-службы, единогласное решение было принято 42 делегатами из всех регионов Украины сегодня, 16 марта, во время Всеукраинской конференции ФСО "Динамо" в Ивано-Франковской области.
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По словам главы Нацполиции, популяризация спорта среди полицейских выведет систему правоохранительных органов на высокий уровень. В то же время качественная спортивная боевая и физическая подготовка полицейских - это безопасность граждан.
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"Таким образом мы пропагандирует не только новую форму работы полиции, а и новый образ жизни. Мы даем толчок в реализации спорта в Украине и в Национальной полиции в первую очередь. Спортсмены - это лицо государства, особенно в рядах полиции", - отметил Сергей Князев.