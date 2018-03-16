Глава Нацполиции попал в "Динамо"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 7755 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30402 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36149 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82220 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83617 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102846 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109820 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116887 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122103 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Глава Нацполиции попал в "Динамо"

Глава Нацполиции попал в "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Руководителя Нацполиции Сергея Князева избрали членом президиума ФСО "Динамо", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По информации пресс-службы, единогласное решение было принято 42 делегатами из всех регионов Украины сегодня, 16 марта, во время Всеукраинской конференции ФСО "Динамо" в Ивано-Франковской области.

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По словам главы Нацполиции, популяризация спорта среди полицейских выведет систему правоохранительных органов на высокий уровень. В то же время качественная спортивная боевая и физическая подготовка полицейских - это безопасность граждан.

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"Таким образом мы пропагандирует не только новую форму работы полиции, а и новый образ жизни. Мы даем толчок в реализации спорта в Украине и в Национальной полиции в первую очередь. Спортсмены - это лицо государства, особенно в рядах полиции", - отметил Сергей Князев.

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