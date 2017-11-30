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Глава "Нафтогазу" повідомив, коли з’являться рішення за позовами до "Газпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Рішення суду за позовом щодо контракту про купівлю-продаж газу у 2014 році очікується наприкінці грудня, рішення за позовом щодо транзиту має бути у лютому. Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв під час презентації результатів зовнішньоекономічного opinion-box — Truman Report, передає кореспондент УНН.

“За позовом про продаж-купівлю газу у 2014 році рішення має бути до кінця року. Транзитний кейс ми очікуємо в лютому 2018 року”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стокгольмський арбітраж переніс рішення у справах “Нафтогазу” і “Газпрому”

Крім того, Коболєв дав свою оцінку новообраній наглядовій раді “Нафтогазу”. За його словами, це — одна з найкращих наглядових рад, яку міг отримати “Нафтогаз”.

“До неї увійшли дуже різні люди, які допоможуть у вирішенні питання стратегії компанії, а головне — питання щодо того, що робити з „Нафтогазом“ як компанією. Чи переводити його у державну власність, чи розділяти”, — уточнив голова компанії.

Як повідомляв УНН, Стокгольмський арбітраж 9 жовтня розпочав слухання щодо спору “Нафтогазу” та “Газпрому” стосовно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року. Оскільки “Нафтогаз” і “Газпром” не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення, прийнятого арбітражним трибуналом раніше, тепер трибунал має розглянути позиції сторін і прийняти відповідні рішення.

В кінці травня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК “Нафтогаз України” до ПАТ “Газпром” щодо контракту на поставку газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги “Газпрому” до “Нафтогазу” за контрактом на поставку газу в частині принципу “бери або плати”.

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