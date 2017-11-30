Глава "Нафтогаза" сообщил, когда появятся решения по искам к "Газпрому"

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Киев  •  УНН

 • 18047 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Решение суда по иску по контракту о купле-продаже газа в 2014 году ожидается в конце декабря, решение по иску о транзите должно быть в феврале. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время презентации результатов внешнеэкономического opinion-box - Truman Report, передает корреспондент УНН.

"По иску о продаже-покупке газа в 2014 году решение должно быть до конца года. Транзитный кейс мы ожидаем в феврале 2018", - сказал он.

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Кроме того, Коболев дал свою оценку новоизбранному наблюдательному совету "Нафтогаза". По его словам, это - один из лучших наблюдательных советов, который только мог получить "Нафтогаз".

"В нее вошли очень разные люди, которые помогут в решении вопроса стратегии компании, а главное - вопрос о том, что делать с "Нафтогазом" как компанией. Или переводить его в государственную собственность, или разделять", - уточнил глава компании.

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж 9 октября начал слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" об условиях контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться по имплементации отдельного решения, принятого арбитражным судом ранее, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения.

В конце мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" в ОАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".

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