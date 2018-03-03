Глава “Нафтогазу” показав, в яких містах найбільше зекономили газу

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КИЇВ. 3 березня. УНН. На 35% зменшилися обсяги споживання газу Кременчуком та майже на чверть скоротилися обсяги споживання газу у столиці. Про це свідчить інформація оприлюднена головою правління НАК “Нафтогаз України” Андрієм Коболєвим, повідомляє УНН.

“Українці — ви неймовірні! Дякую за вашу допомогу і підтримку”, — підписав таблицю Коболєв.

З документу видно, що станом на ранок 3 березня найбільше (у відсотковому вираженні) обсяги споживання газу скоротив Кременчук, за ним йде Дніпро (32%), далі — Київ (24%). Також значно скорочені обсяги споживання у Миколаєві, Харкові та Одесі.

Як зазначили у компанії, за оперативними даними, завдяки оперативному впровадженню плану реагування українською владою, а також високому рівню громадянської свідомості українців, які активно долучилися до акції #прикрути та добровільно зменшили температуру у своїх будинках на один градус, за минулу добу по усім обласним центрам та найбільшим містам України споживання газу скоротилося на приблизно 25 млн куб. м (14%) порівняно з 1 березня.

Нагадаємо, у Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.

Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

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