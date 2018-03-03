Глава "Нафтогаза" показал, в каких городах больше всего сэкономили газа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На 35% уменьшились объемы потребления газа Кременчугом и почти на четверть сократились объемы потребления газа в столице. Об этом свидетельствует информация обнародована председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев, сообщает УНН.
"Украинцы - вы невероятные! Спасибо за вашу помощь и поддержку", - подписал таблицу Коболев.
Из документа видно, что по состоянию на утро 3 марта больше всего (в процентном выражении) объемы потребления газа сократил Кременчуг, за ним идет Днепр (32%), далее - Киев (24%). Также значительно сокращены объемы потребления в Николаеве, Харькове и Одессе.
Как отметили в компании, по оперативным данным, благодаря быстрому внедрению плана реагирования украинской властью, а также высокому уровню общественного сознания украинцев, которые активно присоединились к акции #прикрути и добровольно уменьшили температуру в своих домах на один градус, за прошедшие сутки по всем областным центрам и крупнейшим городам Украины потребление газа сократилось примерно на 25 млн куб. м (14%) по сравнению с 1 марта.
Напомним, в Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.