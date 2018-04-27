Глава МЗС Японії розраховує на швидку зустріч з новим держсекретарем США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Японії Таро Коно привітав нового держсекретаря США Майкла Помпео з призначенням на цю посаду і висловив надію на швидку зустріч з ним. Про це в п’ятницю повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
“На тлі зростаючої напруженості в сфері безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону у зв’язку з розвитком Північною Кореєю ракетно-ядерної програми альянс Японії і США, що є основою світу і процвітання АТР, набуває ще більшого значення. Я сподіваюся подолати цей важкий період завдяки нашій тісній співпраці, щоб мир і стабільність превалювали у міжнародному співтоваристві”, — йдеться в тексті вітальної телеграми.
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“Я дуже розраховую на зустріч з вами в найкоротші терміни, щоб провести відвертий обмін думками і зміцнити непохитну зв’язок між Японією і США”, — додав Коно.
Раніше агентство Kyodo повідомляло, що глава японського МЗС може відвідати США в першій половині травня для переговорів з Помпео. Як очікується, головною темою зустрічі стане обговорення ситуації на Корейському півострові.
Нагадаємо, як повідомляється на сайті Держдепу, наразі в планах у Помпео — візити до Саудівської Аравії, Йордану і Ізраїлю, а також відвідування Брюсселя, де він у п’ятницю зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і візьме участь у зустрічі глав МЗС країн альянсу.