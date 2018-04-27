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Глава МИД Японии рассчитывает на скорую встречу с новым госсекретарем США

Киев • УНН

 • 9031 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр иностранных дел Японии Таро Коно поздравил нового госсекретаря США Майкла Помпео с назначением на эту должность и выразил надежду на скорую встречу с ним. Об этом в пятницу сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД Японии рассчитывает на скорую встречу с новым госсекретарем США

“На фоне растущей напряженности в сфере безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с развитием Северной Кореей ракетно-ядерной программы альянс Японии и США, являющийся основой мира и процветания АТР, приобретает еще большее значение. Я надеюсь преодолеть этот трудный период благодаря нашему тесному сотрудничеству, чтобы мир и стабильность превалировали в международном сообществе”, — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Киев 1 мая

“Я очень рассчитываю на встречу с вами в кратчайшие сроки, чтобы провести откровенный обмен мнениями и укрепить непоколебимую связь между Японией и США”, — добавил Коно.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что глава японского МИД может посетить США в первой половине мая для переговоров с Помпео. Как ожидается, главной темой встречи станет обсуждение ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, как сообщается на сайте Госдепа, сейчас в планах у Помпео — визиты в Саудовскую Аравию, Иордана и Израиля, а также посещение Брюсселя, где он в пятницу встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие во встрече глав МИД стран альянса.

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