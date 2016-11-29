Глава МЗС України презентував у Мінську чергові докази російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі глав МЗС Німеччини, Франції та Росії у “нормандському форматі” показав чергові докази російської агресії на Донбасі. Про це він повідомив в своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Чергові докази російської агресії: показав фото БПЛА ЗС РФ Орлан-10, що здійснював польоти над Україною, стартові позиції в російському місті Єйськ і маршрут”, — написав він.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що під час зустрічі у “нормандському форматі” звернув увагу глав МЗС Німеччини, Франції та Росії на те, що українська сторона протягом шести днів не могла отримати доступ до водогону у Торецьку для ремонту.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Мінську відбувається зустріч глав МЗС України, Німеччини Франції та Росії у “нормандському форматі”.