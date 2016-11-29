Глава МИД Украины презентовал в Минске очередные доказательства российской агрессии

"Очередные доказательства российской агрессии: показал фото БПЛА ВС РФ Орлан-10, который совершал полеты над Украиной, стартовые позиции в российском городе Ейск и маршрут", - написал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что во время встречи в "нормандском формате" обратил внимание глав МИД Германии, Франции и России на то, что украинская сторона в течение шести дней не могла получить доступ к водопроводу в Торецке для ремонта.

Как сообщал УНН, сегодня в Минске проходит встреча глав МИД Украины, Германии Франции и России в "нормандском формате".