Глава МЗС Росії порекомендував не читати західні газети через "грубу пропаганду"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Глава МЗС РФ Сергій Лавров порекомендував відмовитися від читання західних газет у зв'язку зі справою Скрипаля. Текст інтерв'ю опублікований на сайті МЗС РФ, інформує УНН.
“Булгаков писав: „Не читайте з ранку радянських газет“. Зараз ми живемо в світі, в якому не треба читати західних газет. Подається все на рідкість спрощено, грубо-пропагандистські”, — сказав Лавров.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Велику Британію надати зразки речовини, якою, за даними британських спецслужб, отруїли екс-полковника запасу російського ГРУ Сергія Скрипаля. Очільник російського МЗС також звинуватив західні країни в примітивній і агресивної пропаганди у зв’язку з отруєнням у Великобританії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.