Глава МИД России рекомендовал не читать западные газеты из-за "грубой пропаганды"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров порекомендовал отказаться от чтения западных газет в связи с делом Скрипаля. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ, передает УНН.
“Булгаков писал: „Не читайте с утра советских газет“. Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски”, — сказал Лавров.
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Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию предоставить образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, отравили экс-полковника запаса российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Глава российского МИД также обвинил западные страны в примитивной и агрессивной пропаганды в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.