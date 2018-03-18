Глава МИД России рекомендовал не читать западные газеты из-за "грубой пропаганды"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 7794 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30422 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36167 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82261 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83625 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102847 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109821 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116887 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122103 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133329 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД России рекомендовал не читать западные газеты из-за "грубой пропаганды"

Глава МИД России рекомендовал не читать западные газеты из-за "грубой пропаганды"

Киев  •  УНН

 • 11354 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров порекомендовал отказаться от чтения западных газет в связи с делом Скрипаля. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ, передает УНН.

“Булгаков писал: „Не читайте с утра советских газет“. Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски”, — сказал Лавров.

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Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию предоставить образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, отравили экс-полковника запаса российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Глава российского МИД также обвинил западные страны в примитивной и агрессивной пропаганды в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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