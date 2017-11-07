Глава МЗС Польщі заявив, що Київ "використовує" Варшаву

"Донині ми стискали зуби, оскільки з огляду на нашу військово-політичну доктрину і безпеку збереження незалежної України є безцінним. Однак ми визнали, що нас використовують, що Україна досить безтурботно дивиться на цю проблему і виходять з розрахунку, що ми безумовно підтримуватимемо безпеку і незалежність України, стоятимемо на її боці у конфлікті з Росією і не вимагатимемо розв'язання двосторонніх проблем - історичних чи освітніх",- заявив Ващиковський.

В.Ващиковський перерахував "яблука розбрату" у двосторонніх відносинах: історична політика, "до певної міри" освіта, а також повернення польській громаді в Україні церковного майна - костелів та парафіяльних будинків.

Також дипломат додав, що Польща відкрито говорить: "Російська агресія не може бути відмовкою, аби не розв'язувати двосторонніх проблем".

Нагадаємо, Польща минулого року видала понад 1,2 млн віз українцям.