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14:39 • 100993 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103884 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103278 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Глава МИД Польши заявил, что Киев "использует" Варшаву

Глава МИД Польши заявил, что Киев "использует" Варшаву

Киев  •  УНН

 • 12112 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что в последнее время Польша признала, что Киев "использует" Варшаву и рассчитывает, что она при любых обстоятельствах будет поддерживать Украину. Об этом он рассказал в эфире польского радио "Trojka", передает УНН.

"До мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы признали, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на эту проблему и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем - исторических или образовательных ", - заявил Ващиковский.

В.Ващиковський перечислил "яблока раздора" в двусторонних отношениях: историческая политика, "в определенной степени" образование, а также возврат польской общине в Украине церковного имущества - костелов и приходских домов.

Также дипломат добавил, что Польша открыто говорит: "Российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем".

Напомним, Польша в прошлом году выдала более 1,2 млн виз украинцам.

 

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