Глава МИД Польши заявил, что Киев "использует" Варшаву

"До мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы признали, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на эту проблему и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем - исторических или образовательных ", - заявил Ващиковский.

В.Ващиковський перечислил "яблока раздора" в двусторонних отношениях: историческая политика, "в определенной степени" образование, а также возврат польской общине в Украине церковного имущества - костелов и приходских домов.

Также дипломат добавил, что Польша открыто говорит: "Российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем".

Напомним, Польша в прошлом году выдала более 1,2 млн виз украинцам.