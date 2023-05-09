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Глава МЗС Китаю: ми просимо Київ та москву припинити війну

Глава МЗС Китаю: ми просимо Київ та москву припинити війну

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок в Берліні закликав Київ та москву припинити війну і додав, що Пекін продовжить наполягати на мирних перемовинах для розв'язання конфлікту, пише УНН з посиланням на Sky News.

Цитата

"Ми шкодуємо, що війна, яка почалася понад рік тому, ще не закінчилася. І ми закликаємо обидві сторони припинити цю війну... Ми продовжуємо наполягати на переговорах. росія заявила, що відкрита до переговорів", - сказав він, нагадуючи про мирний план, представлений Пекіном, який "привітали як росія, так і Україна".

Деталі

Під час пресконференції Цінь Ган також зазначив, що Китай буде підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні. Він заявив, що Пекін "не буде ні спостерігати за вогнем з іншого берега, ні підливати масла у вогонь".

Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції заявила, що Китай може зіграти "вирішальну роль" у припиненні війни в Україні як постійний член Ради безпеки ООН.

Нагадаємо

5 травня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Китай наполегливо просуватиме мирні переговори для врегулювання війни в Україні та готовий підтримувати зв’язок і координацію з росією.

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