Глава МИД Китая: мы просим Киев и москву прекратить войну

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"Мы сожалеем, что война, которая началась более года назад, еще не закончилась. И мы призываем обе стороны прекратить эту войну... Мы продолжаем настаивать на переговорах. россия заявила, что открыта к переговорам", - сказал он, напоминая о мирном плане, представленном Пекином, который "приветствовали как россия, так и Украина".

Детали

Во время пресс-конференции Цинь Ган также отметил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами войны в Украине. Он заявил, что Пекин "не будет ни наблюдать за огнем с другого берега, ни подливать масла в огонь".

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции заявила, что Китай может сыграть "решающую роль" в прекращении войны в Украине как постоянный член Совета безопасности ООН.

Напомним

5 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры для урегулирования войны в Украине и готов поддерживать связь и координацию с россией.