Глава МИД Китая: мы просим Киев и москву прекратить войну
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине призвал Киев и москву прекратить войну и добавил, что Пекин продолжит настаивать на мирных переговорах для решения конфликта, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
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"Мы сожалеем, что война, которая началась более года назад, еще не закончилась. И мы призываем обе стороны прекратить эту войну... Мы продолжаем настаивать на переговорах. россия заявила, что открыта к переговорам", - сказал он, напоминая о мирном плане, представленном Пекином, который "приветствовали как россия, так и Украина".
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Во время пресс-конференции Цинь Ган также отметил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами войны в Украине. Он заявил, что Пекин "не будет ни наблюдать за огнем с другого берега, ни подливать масла в огонь".
В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции заявила, что Китай может сыграть "решающую роль" в прекращении войны в Украине как постоянный член Совета безопасности ООН.
Напомним
5 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры для урегулирования войны в Украине и готов поддерживать связь и координацию с россией.