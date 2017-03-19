Глава МЗС Франції в розмові з С.Лавровим засудив "націоналізацію" підприємств на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Марк Еро під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим засудив так звану “націоналізацію” українських підприємств на окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби французького МЗС, передає УНН.
Зазначають, що глава французької дипломатії заявив С.Лаврову, що дії бойовиків не сприяють покращенню ситуації в районі конфлікту.
Під час розмови міністри домовилися активніше працювати в рамках “Нормандської четвірки” і домагатися реалізації Мінських угод. Ситуація на Донбасі характеризується міністрами як тривожна, зазначили в прес-службі.
Ж.Еро також нагадав С.Лаврову, що за дотримання режиму припинення вогню і відведення озброєння відповідальні всі сторони конфлікту.
Як повідомляв УНН, Ж.-М.Еро під час переговорів з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Парижі заявив, що Україна може покладатися на Францію у нормандському форматі та здійсненні реформ.