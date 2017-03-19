Глава МИД Франции в разговоре с Лавровым осудил "национализацию" предприятий на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Марк Эро во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым осудил так называемую "национализацию" украинских предприятий на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы французского МИД, передает УНН.
Отмечают, что глава французской дипломатии заявил С.Лаврову, что действия боевиков не способствуют улучшению ситуации в районе конфликта.
Во время разговора министры договорились активнее работать в рамках "Нормандской четверки" и добиваться реализации Минских соглашений. Ситуация на Донбассе характеризуется министрами как тревожная, отметили в пресс-службе.
Ж.Эро также напомнил С.Лаврову, что при соблюдении режима прекращения огня и отвода вооружение ответственны все стороны конфликта.
Как сообщал УНН, Ж.-г.Эр во время переговоров с министром иностранных дел Украины Павел Климкин в Париже заявил, что Украина может полагаться на Францию в нормандском формате и осуществлении реформ.