Глава МИД Франции в разговоре с Лавровым осудил "национализацию" предприятий на Донбассе

Отмечают, что глава французской дипломатии заявил С.Лаврову, что действия боевиков не способствуют улучшению ситуации в районе конфликта.

Во время разговора министры договорились активнее работать в рамках "Нормандской четверки" и добиваться реализации Минских соглашений. Ситуация на Донбассе характеризуется министрами как тревожная, отметили в пресс-службе.

Ж.Эро также напомнил С.Лаврову, что при соблюдении режима прекращения огня и отвода вооружение ответственны все стороны конфликта.

Как сообщал УНН, Ж.-г.Эр во время переговоров с министром иностранных дел Украины Павел Климкин в Париже заявил, что Украина может полагаться на Францию в нормандском формате и осуществлении реформ.