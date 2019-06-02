Глава МЗС Франції оглянув новий саркофаг у Чорнобилі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан 1 червня в рамках свого візиту до України відвідав Чорнобиль. Про це повідомила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в Twitter, передає УНН.
"Міністр Жан-Ів Ле Дріан відвідав Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії Groupe Bouygues і VINCI", - написала Дюмон.
Нагадаємо, під час візиту в зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан планував побачити, на якому етапі реалізації перебуває проект з реабілітації та убезпечення об'єкту ЧАЕС.
Ле Дріан додав, що над проектом працюють провідні французькі компанії.
Раніше УНН повідомляв, що орієнтовно введення Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської атомної електростанції в експлуатацію заплановано на 2019 рік.