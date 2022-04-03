Глава МЗС Дмитро Кулеба перерахував міжнародні компанії, які вирішили припинити співпрацю з рф за останню добу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перерахував міжнародні компанії, які вирішили припинити співпрацю з росією за останню добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook чиновника.
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Дмитро Кулеба зазначив, що міжнародний бізнес згортає взаємодію з росією або виходить з неї.
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"А хто не виходить - тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне – результат. Кожен на цій війні має робити своє для перемоги. Ми будемо крок за кроком дипломатією, але недипломатично добивати росію за кожну українську сльозу, краплю крові та кожен біль", - написав міністр.
Також Кулеба перерахував міжнародні бізнес-компанії, які за попередню добу вирішили припинити або призупинення співпрацю з рф.
- авіакомпанія Wizz Air скасовує всі рейси до рф та з неї мінімум до 30 жовтня;
- фінський виробник лісозаготовчої техніки Ponsse PLC пішов з росії та білорусі;
- данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки Danfoss оголосив про виxід;
- американська Amsted Rail Company закриває офіс у москві та згортає виробництво підшипників в Саратові;
- Disney з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів в російських кінотеатрах;
- виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих;
- лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на 3,5 млрд доларів за понад 100 своїх літаків, які залишилися в рф. На думку Кулеби, AerCap обов’язково виграє цю справу;
- аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з росії та білорусі.