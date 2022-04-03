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Глава МИД Дмитрий Кулеба перечислил международные компании, которые решили прекратить сотрудничество с рф за последние сутки

Киев • УНН

 • 164611 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил международные компании, которые решили прекратить сотрудничество с россией за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook чиновника.

Глава МИД Дмитрий Кулеба перечислил международные компании, которые решили прекратить сотрудничество с рф за последние сутки

Детали

Дмитрий Кулеба отметил, что международный бизнес сворачивает взаимодействие с россией или выходит из нее.

Цитата

"А кто не выходит - тех активно стимулируем. Даже жесткими методами. Во время войны дипломатия не всегда дипломатична. Главное-результат. Каждый на этой войне должен делать свое для победы. Мы будем шаг за шагом дипломатией, но недипломатично добивать россию за каждую украинскую слезу, каплю крови и каждый боль", - написал министр.

Также Кулеба перечислил международные бизнес-компании, которые за предыдущие сутки решили прекратить или приостановить сотрудничество с рф.

- Авиакомпания Wizz Air отменяет все рейсы в рф и из нее минимум до 30 октября;

- Финский производитель лісозаготовчої техники Ponsse PLC ушел из россии и беларуси;

- Датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss объявил о выходе;

- Американская Amsted Rail Company закрывает офис в москве и сворачивает производство подшипников в Саратове;

- Disney с 7 апреля полностью останавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах;

- Производство на заводе ПСМА Рус в Калуге, где собирают Peugeot, Citroen, Opel прекратят из-за нехватки комплектующих;

Лизингодатель воздушных судов AerCap подал иск на 3,5 млрд долларов за более чем 100 своих самолетов, которые остались в рф. По мнению Кулебы, AerCap обязательно выиграет это дело;

- Аукцион christie's запретил участвовать в торгах клиентам из россии и беларуси.

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