Глава МЗС Британії відмовився потиснути руку російському послу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон під час недавньої зустрічі з послом Росії Олександром Яковенком не потиснув йому руку. Про це розповів сам російський дипломат, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Є певний британський протокол в тих випадках, коли посла викликають в МЗС. Природно, що всім своїм виглядом він (Джонсон — ред.) продемонстрував своє обурення політикою Росії. Він повинен був мені сказати неприємні речі, і тому в його уявленні посол не заслуговує рукостискання”, — сказав Яковенко.
Як пише видання, посол РФ зазначив, що "поставився до цього спокійно".
“Ми сприймаємо всі ці речі спокійно, для мене розмова з міністром, навіть за такого для них неприємного приводу — це завжди можливість поговорити і поставити ті питання, які я хочу поставити”, — додав дипломат.
Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін міг особисто віддати наказ про отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля.