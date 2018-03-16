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Глава МЗС Британії відмовився потиснути руку російському послу

Глава МЗС Британії відмовився потиснути руку російському послу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон під час недавньої зустрічі з послом Росії Олександром Яковенком не потиснув йому руку. Про це розповів сам російський дипломат, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.

“Є певний британський протокол в тих випадках, коли посла викликають в МЗС. Природно, що всім своїм виглядом він (Джонсон — ред.) продемонстрував своє обурення політикою Росії. Він повинен був мені сказати неприємні речі, і тому в його уявленні посол не заслуговує рукостискання”, — сказав Яковенко.

Як пише видання, посол РФ зазначив, що "поставився до цього спокійно".

“Ми сприймаємо всі ці речі спокійно, для мене розмова з міністром, навіть за такого для них неприємного приводу — це завжди можливість поговорити і поставити ті питання, які я хочу поставити”, — додав дипломат.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін міг особисто віддати наказ про отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля.

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