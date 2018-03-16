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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 7707 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30395 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36141 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82208 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 102846 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Глава МИД Великобритании отказался пожать руку российскому послу

Глава МИД Великобритании отказался пожать руку российскому послу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России Александром Яковенко не пожал ему руку. Об этом рассказал сам российский дипломат, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон - ред.) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - сказал Яковенко.

Как пишет издание, посол РФ отметил, что "отнесся к этому спокойно".

"Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже при таком для них неприятном поводе - это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу поставить", - добавил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин мог лично отдать приказ об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля.

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