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Глава МЗС Бельгії вибачилась за незаконний візит в окупований Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб пояснила свій незаконний візит до тимчасово окупованого Криму минулого року. На зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Празі вона заявила, що шкодує про порушення при перетині кордону, пише УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Глава МЗС Бельгії вибачилась за незаконний візит в окупований Крим

Деталі

Зазначається, що минулого року Лабіб, як журналістка і режисерка-документалістка, відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України. Вона втілювала проєкт, який демонстрував, як росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період.

Цитата

"Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністерка Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України", - йдеться в повідомленні.

Лабіб особисто запевнила у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти поверненню миру та відбудові України. Своєю чергою, Кулеба привітав щиру відданість Бельгії в питанні підтримки територіальної цілісності України, а також оцінив внесок, який вона робить для цього.

Нагадаємо

У липні 2022-го колишня журналістка Хаджа Лабіб, представниця ліберального політичного об’єднання Mouvement Réformateur’s (MR, "Реформаторський рух") замінила на посту глави МЗС Бельгії Софі Вільмес.

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