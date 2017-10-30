Глава МЗС Бахрейну запропонував заморозити членство Катару в Раді співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Глава МЗС Бахрейну Халед бен Ахмед Аль Халіфа запропонував заморозити членство Катару в Раді співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Якщо Катар думає, що просто тягне час до наступного саміту РСАДПЗ, то він помиляється. Якщо ситуація залишиться в нинішньому стані, то ми на саміт не з'явимося", - написав міністр.
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За його словами, правильним кроком буде "заморозити членство Катару" в Раді.
Нагадаємо, шість арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.