Глава МВС Італії подав до суду на письменника за твердження про його причетність до мафії

“Я подав до суду на Савіано, як і обіцяв. Я приймаю будь-яку критику, але нікому не дозволю говорити, що я допомагаю мафії... або що я щасливий, якщо помирає дитина”, — написав міністр. Письменник незабаром відреагував на це повідомлення, висловивши задоволення в зв’язку з тим, що “від Сальвіні в суді вимагатимуть говорити правду”.

Савіано 17 липня в Twitter фактично назвав главу МВС керівником італійської мафії і грубо розкритикував міграційну політику Сальвіні, задавшись питанням, чи щасливий міністр, коли бачить фотографії загиблих дітей, які намагалися нелегально потрапити до Європи.

У 2010 році Савіано випустив книгу, в якій викривалося проникнення членів мафіозного угрупування “Каморра” в усі сфери життя в Неаполі і його околицях. Після своїх заяв письменник досі живе під поліцейською охороною, що, однак, не заважає йому вести активну громадську діяльність. За його книгою режисер Маттео Гарроне зняв фільм, відзначений премією в Каннах.

Як повідомляв УНН, Італія запропонувала розподілити 450 врятованих біженців по країнах ЄС.