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Глава МВС Італії подав до суду на письменника за твердження про його причетність до мафії

Глава МВС Італії подав до суду на письменника за твердження про його причетність до мафії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Глава МВС Італії Маттео Сальвіні подав позов до суду на письменника Роберто Савіано, відомого в країні книгами з викриттями членів мафії, який раніше в образливій формі розкритикував міністра на своїй сторінці в Twitter. Про це Сальвіні написав в цій же соціальній мережі, передає УНН.

“Я подав до суду на Савіано, як і обіцяв. Я приймаю будь-яку критику, але нікому не дозволю говорити, що я допомагаю мафії... або що я щасливий, якщо помирає дитина”, — написав міністр. Письменник незабаром відреагував на це повідомлення, висловивши задоволення в зв’язку з тим, що “від Сальвіні в суді вимагатимуть говорити правду”.

Савіано 17 липня в Twitter фактично назвав главу МВС керівником італійської мафії і грубо розкритикував міграційну політику Сальвіні, задавшись питанням, чи щасливий міністр, коли бачить фотографії загиблих дітей, які намагалися нелегально потрапити до Європи.

У 2010 році Савіано випустив книгу, в якій викривалося проникнення членів мафіозного угрупування “Каморра” в усі сфери життя в Неаполі і його околицях. Після своїх заяв письменник досі живе під поліцейською охороною, що, однак, не заважає йому вести активну громадську діяльність. За його книгою режисер Маттео Гарроне зняв фільм, відзначений премією в Каннах.

Як повідомляв УНН, Італія запропонувала розподілити 450 врятованих біженців по країнах ЄС.

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