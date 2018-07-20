Глава МВД Италии подал в суд на писателя за утверждения о его причастности к мафии

“Я подал в суд на Савиано, как и обещал. Я принимаю любую критику, но никому не позволю говорить, что я помогаю мафии... или что я счастлив, если умирает ребенок”, — написал министр. Писатель вскоре отреагировал на это сообщение, выразив удовлетворение в связи с тем, что “от Сальвини в суде потребуют говорить правду”.

Савиано 17 июля в Twitter фактически назвал главу МВД руководителем итальянской мафии и грубо раскритиковал миграционную политику Сальвини, задавшись вопросом, счастлив ли министр, когда видит фотографии погибших детей, пытавшихся нелегально попасть в Европу.

В 2010 году Савиано выпустил книгу, в которой разоблачалось проникновение членов мафиозной группировки “Каморра” во все сферы жизни в Неаполе и его окрестностях. После своих заявлений писатель до сих пор живет под полицейской охраной, что, однако, не мешает ему вести активную общественную деятельность. По его книге режиссер Маттео Гарроне снял фильм, удостоенный премией в Каннах.

Как сообщал УНН, Италия предложила распределить 450 спасенных беженцев по странам ЕС.