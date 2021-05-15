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The Guardian

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Глава МОЗ Німеччини вакцинувався препаратом AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ 15 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан вакцинувався проти коронавірусу препаратом AstraZeneca. Про це він повідомив у Твіттері, пише УНН.

Глава МОЗ Німеччини вакцинувався препаратом AstraZeneca

Цитата

"Після розмови зі своїм сімейним лікарем я прийняв свідоме рішення зробити щеплення AstraZeneca. Той, хто отримує пропозицію про щеплення, повинен прийняти. Тому що щеплення захищає - нас самих та інших. Це вихід із пандемії", написав міністр.

Nach einem Gespräch mit meinem Hausarzt habe ich mich bewusst für eine Impfung mit AstraZeneca entschieden. Wer ein Impfangebot bekommt, sollte es annehmen und sich impfen lassen. Denn eine Impfung schützt - uns selbst und andere. Das ist der Weg raus aus der Pandemie. pic.twitter.com/D8EoWaGzRZ

— Jens Spahn (@jensspahn) May 14, 2021

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила щеплення проти COVID-19 вакциною компанії AstraZeneca. Третина населення Німеччини отримала щонайменше одне щеплення проти коронавірусу.

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