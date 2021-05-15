Глава МОЗ Німеччини вакцинувався препаратом AstraZeneca

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"Після розмови зі своїм сімейним лікарем я прийняв свідоме рішення зробити щеплення AstraZeneca. Той, хто отримує пропозицію про щеплення, повинен прийняти. Тому що щеплення захищає - нас самих та інших. Це вихід із пандемії", написав міністр.

Nach einem Gespräch mit meinem Hausarzt habe ich mich bewusst für eine Impfung mit AstraZeneca entschieden. Wer ein Impfangebot bekommt, sollte es annehmen und sich impfen lassen. Denn eine Impfung schützt - uns selbst und andere. Das ist der Weg raus aus der Pandemie. pic.twitter.com/D8EoWaGzRZ

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила щеплення проти COVID-19 вакциною компанії AstraZeneca. Третина населення Німеччини отримала щонайменше одне щеплення проти коронавірусу.