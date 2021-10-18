Глава МОЗ Латвії закликає ввести у країні "жорсткий локдаун" через COVID-19

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністр охорони здоров’я Латвії Даніельс Павлютс на засіданні Ради з кризового управління закличе владу країни ввести суворі обмежувальні заходи, які скоротять кількість контактів у суспільстві як мінімум на 40%, повідомляє пресслужба латвійського МОЗ, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, діючі обмеження забезпечують скорочення кількості контактів всього на 5-10%. При цьому в Латвії 11 жовтня був оголошений надзвичайний стан терміном на три місяці.

Зокрема, МОЗ пропонує обмежити будь-які спортивні, розважальні, культурні, аматорські, громадські, релігійні та оздоровчі збори і заходи. У приміщенні і на відкритому повітрі планується дозволити збиратися не більше десяти людям з двох домогосподарств.

На віддалену роботу міністр пропонує перевести всіх, крім зайнятих на виробництві, у будівництві, у критичній інфраструктурі і тих, хто забезпечують “безперервність суспільних функцій”. Також рекомендується продовжити дистанційне навчання школярів ще на три тижні. При цьому очні освітні та позакласні заходи будуть проводиться у традиційному форматі. Дошкільні заклади продовжать приймати дітей, чиї батьки зобов’язані працювати очно.

Крім цього, Павлютс пропонує скоротити робочий день до шести годин і ввести комендантську годину з 19:00 до 6:00. Він також виступає за посилення контролю за дотриманням обмежувальних заходів.

Довідка

За даними Міністерства охорони здоров’я Латвії, з урахуванням швидкості поширення COVID-19 в країні до кінця жовтня очікується 4 тис. нововиявлених випадків зараження коронавірусом і 275 госпіталізацій на день. “У цій ситуації не вдасться забезпечити необхідне лікування для всіх, і кількість смертей від COVID-19 значно зросте”, — йдеться у повідомленні. У відомстві заявляють, що кількість смертей від коронавірусу за останній тиждень збільшилася на 48%.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Латвії зафіксували 183 239 випадків захворювання, загинула — 2 881 особа.

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