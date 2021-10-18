Глава Минздрава Латвии призывает ввести в стране "жесткий локдаун" из-за COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс на заседании Совета по кризисному управлению призовет власти страны ввести строгие ограничительные меры, которые сократят количество контактов в обществе как минимум на 40%, сообщает пресс-служба латвийского Минздрава, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, действующие ограничения обеспечивают сокращение количества контактов всего на 5–10%. При этом в Латвии 11 октября было объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

В частности, Минздрав предлагает ограничить любые спортивные, развлекательные, культурные, любительские, общественные, религиозные и оздоровительные собрания и мероприятия. В помещении и на открытом воздухе планируется разрешать собираться не более десяти людям из двух домохозяйств.

На удаленную работу министр предлагает перевести всех, кроме занятых на производстве, в строительстве, в критической инфраструктуре и обеспечивающих “непрерывность общественных функций”. Также рекомендуется продлить дистанционное обучение школьников еще на три недели. При этом очные образовательные и внеклассные мероприятия будут проводится в традиционном формате. Дошкольные учреждения продолжат принимать детей, чьи родители обязаны работать очно.

Помимо этого, Павлютс предлагает сократить рабочий день до шести часов и ввести комендантский час с 19:00 до 6:00. Он также выступает за ужесточение контроля за соблюдением ограничительных мер.

Справка

По данным Минздрава Латвии, с учетом скорости распространения COVID-19 в стране к концу октября ожидаются 4 тыс. вновь обнаруженных случаев заражения коронавирусом и 275 госпитализаций в день. “В этой ситуации не удастся обеспечить необходимое лечение для всех, и количество смертей от COVID-19 значительно возрастет”, — говорится в сообщении. В ведомстве заявляют, что число смертей от коронавируса за последнюю неделю увеличилось на 48%.

Согласно статистике ВОЗ — в Латвии зафиксировали 183 239 случаев заболевания, погиб — 2 881 человек.

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