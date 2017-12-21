Аксьонов підтримав будівництво загородження на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. "Глава" анексованого Російською Федерацією Криму Сергій Аксьонов вважає правильним будівництво інженерного загородження на півночі півострова на російсько-українській ділянці кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Інженерне загородження довжиною близько 50 кілометрів почали зводити у Криму на кордоні з Україною. Облаштування держкордону, за інформацією кримського прикордонного управління ФСБ РФ, пов’язане з необхідністю забезпечити безпеку населення Криму і туристів. Роботи планується завершити навесні 2018 року. Зазначалося, що інженерне загородження може бути як фізичною перешкодою, так і елементом конструкції засобів виявлення вібраційного і радіохвильового принципу дії.
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“Нормальний процес. Поки американці керують ситуацією (на Україні), там не залишать спроб проникнення на територію Криму диверсійних груп”, — сказав Аксьонов у програмі “Серйозна розмова” в прямому ефірі телеканалу “Перший Кримський”.
На його думку, будівництво загородження на кордоні є елементом захисту.
Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).