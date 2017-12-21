Аксёнов поддержал строительство заграждения на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. “Глава” аннексированного Российской Федерацией Крыма Сергей Аксёнов считает правильным строительство инженерного заграждения на севере полуострова на российско-украинском участке границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Инженерное заграждение длиной около 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной. Обустройство госграницы, по информации крымского пограничного управления ФСБ РФ, связано с необходимостью обеспечить безопасность населения и туристов. Работы планируется завершить весной 2018 года. Отмечалось, что инженерное заграждение может быть как физическим препятствием, так и элементом конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия.
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“Нормальный процесс. Пока американцы управляют ситуацией (на Украине), там не оставят попыток проникновения на территорию Крыма диверсионных групп”, — сказал Аксенов в программе" Серьезный разговор в прямом эфире телеканала “Первый Крымский”.
По его мнению, строительство заграждения на границе является элементом защиты.
Напомним, на 73 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).