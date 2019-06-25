Глава "Київавтодору" Густелєв залишився у кріслі після чергового обвалу мосту – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Вчора, 24 червня, на автомобіль біля станції метро "Осокорки" обсипалася бетонна обшивка мосту. Уламки пошкодили капот і передній бампер, постраждалих немає. Цей шляхопровід обвалився при тому ж керівнику КК "Київавтодор", що й Шулявський міст – Олександрі Густелєві, однак він зберіг свою посаду. Про це повідомляє УНН з посиланням на 112.
У виданні зазначили, що замість того, щоб звільнити главу "Київавтодору" Олександра Густелєва, мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади директора КП "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея.
"Я вважаю, що винен у цьому балансоутримувач шляхопроводу. Тому я звільняю виконуючого обов'язки директора КП "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея за недбале ставлення до своїх обов'язків", – наводить "Хмарочос" слова Кличка.
У виданні підкреслили, що КП "Київавтошляхміст" знаходиться в підпорядкуванні КК "Київавтодор", яким керує Олександр Густелєв. І нагадали, що при ньому в 2017 році обвалився Шулявський міст. Однак і тоді Густелєв залишився при посаді, а Кличко звільнив свого радника з питань транспорту та підприємництва Іллю Сагайдака.