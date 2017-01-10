Гімнастка Х.Погранична виборола чотири "золота" на турнірі в ОАЄ

Х.Погранична обійшла суперниць у всіх дисциплінах: обруч, булава, стрічка та багатоборство і стала володаркою всіх медалей міжнародних змагань найвищого ґатунку.

Варто відзначити, що завдяки такому виступу нашу співвітчизницю нагородили титулом "Міс майстерність".

Як повідомляв УНН, національна збірна України отримала вже 61 ліцензію на Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту.