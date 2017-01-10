Гимнастка К.Пограничная завоевала четыре "золота" на турнире в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Украинская 13-летняя львовянка Кристина Пограничная завоевала четыре золотые награды международного турнира по художественной гимнастике, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
К.Пограничная обошла соперниц во всех дисциплинах: обруч, булава, лента и многоборье и стала обладательницей всех медалей международных соревнований самого высокого уровня.
Стоит отметить, что благодаря такому выступления нашу соотечественницу наградили титулом "Мисс мастерство".
Как сообщал УНН, национальная сборная Украины получила уже 61 лицензию на Всемирные игры по неолимпийским видам спорта .