Гимнастка К.Пограничная завоевала четыре "золота" на турнире в ОАЭ

К.Пограничная обошла соперниц во всех дисциплинах: обруч, булава, лента и многоборье и стала обладательницей всех медалей международных соревнований самого высокого уровня.

Стоит отметить, что благодаря такому выступления нашу соотечественницу наградили титулом "Мисс мастерство".

Как сообщал УНН, национальная сборная Украины получила уже 61 лицензию на Всемирные игры по неолимпийским видам спорта .