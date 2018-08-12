Гімнаст Радівілов здобув медаль чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Глазго продовжився об’єднаний чемпіонат Європи з літніх видів спорту. У спортивній гімнастиці був розіграний комплект нагород, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
В опорному стрибку з результатом 14,733 бали наш Ігор Радівілов посів друге місце і став володарем медалі срібного ґатунку.
Українець опинився між двома росіянами на п’єдесталі пошани. Першим став Артур Далалоян з показником 14,9, а третім Дмитро Ланкін — 14,666.
Примітно, що на Олімпіаді-2012 Радівілов вигравав в опорному стрибку “бронзу”, а чемпіонаті світу 2014 року ставав на цьому ж снаряді другим.