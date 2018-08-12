Гимнаст Радивилов получил медаль чемпионата Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Глазго продолжился объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. В спортивной гимнастике был разыгран комплект наград, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В опорном прыжке с результатом 14,733 балла наш Игорь Радивилов занял второе место и стал обладателем медали серебряного достоинства.
Украинец оказался между двумя россиянами на пьедестале почета. Первым стал Артур Далалоян с показателем 14,9, а третьим Дмитрий Ланкин — 14,666.
Примечательно, что на Олимпиаде-2012 Радивилов выигрывал в опорном прыжке “бронзу”, а чемпионате мира 2014 года становился на этом же снаряде вторым.