Гимнаст Радивилов получил медаль чемпионата Европы

В опорном прыжке с результатом 14,733 балла наш Игорь Радивилов занял второе место и стал обладателем медали серебряного достоинства.

Украинец оказался между двумя россиянами на пьедестале почета. Первым стал Артур Далалоян с показателем 14,9, а третьим Дмитрий Ланкин — 14,666.

Примечательно, что на Олимпиаде-2012 Радивилов выигрывал в опорном прыжке “бронзу”, а чемпионате мира 2014 года становился на этом же снаряде вторым.