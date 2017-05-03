Гімнаст О.Верняєв удев'яте став кращим спортсменом місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Національний олімпійський комітет України визнав олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва найкращим спортсменом квітня, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
Досвідчений гімнаст став беззаперечним переможцем, адже на європейській першості в румунському місті Клуж-Напока здобув три нагороди, дві з яких – найвищого ґатунку.
У квітні О.Верняєв також встиг вибороти "золото" у багатоборстві на етапі Кубка світу в Лондоні й стати переможцем загального заліку Кубка світу.
Відзначимо, що звання найкращого тренера квітня отримав особистий наставник гімнаста Геннадій Сартинський.
Експертна комісія НОК відзначила також високі здобутки українських спортсменів на чемпіонатах Європи з важкої атлетики, дзюдо та спортивної гімнастики.
Додамо, що О.Верняєв наздогнав за кількістю цих престижних нагород титуловану фехтувальницю Ольгу Харлан.
Як повідомляв УНН, О.Костевич стала найкращою спортсменкою березня в Україні.