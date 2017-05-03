Гимнаст О.Верняев в девятый раз стал лучшим спортсменом месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальный олимпийский комитет Украины признал олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева лучшим спортсменом апреля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Опытный гимнаст стал безоговорочным победителем, ведь на европейском первенстве в румынском городе Клуж-Напока он получил три награды, две из которых - высшей пробы.
В апреле О.Верняев также успел завоевать "золото" в многоборье на этапе Кубка мира в Лондоне и стать победителем общего зачета Кубка мира.
Отметим, что звание лучшего тренера апреля получил личный наставник гимнаста Геннадий Сартинский.
Экспертная комиссия НОК отметила также высокие достижения украинских спортсменов на чемпионатах Европы по тяжелой атлетике, дзюдо и спортивной гимнастике.
Добавим, что О.Верняев догнал по количеству этих престижных наград титулованную фехтовальщицу Ольгу Харлан.
Как сообщал УНН, О.Костевич стала лучшей спортсменкой марта в Украине.