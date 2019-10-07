Гімн України в Москві: українська каратистка виборола "золото" на турнірі "Прем'єр-ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На 6-му етапі "Прем’єр Ліги" WKF, який пройшов у Москві, лідер світового рейтингу у категорії -55 кг Анжеліка Терлюга виграла "золото". Про це інформує Федерація України з карате, передає УНН.
Усі п’ять сутичок на московському татамі наша прима виграла на нуль. Здолавши суперниць зі Швеції (4:0), Швейцарії (8:0) та Японії (3:0), у півфіналі вона перемогла Тарават Хаксар з Ірану (1:0), а у фіналі розтрощила японку Сару Ямаду (6:0).
Ця перемога підняла Анжеліку на друге місце в олімпійському рейтингу. Вона змагається у зведеній категорії −55 кг, тож здобути ліцензію на Токіо-2020 їй вдвічі складніше, ніж Стасу Горуні (-75 кг) та Аніті Серьогіній (-61 кг). Які до речі здобули кілька ліцензійних балів, вигравши по дві сутички у Москві.
Також треба відзначити друге поспіль на турнірах “Karate 1” п’яте місце Гната Пака (-67 кг) та сьоме місце Валерія Чоботаря (-84 кг).
Примітно, що це п’ятий тріумф нестримної одеситки на турнірах “Karate 1” цього сезону та гарантований титул “Grand Winner” за його підсумками.
Крім того додамо, у цьогорічному календарі дорослих спортсменів залишився один великий міжнародний старт — етап “Прем’єр Ліги” у Мадриді (29 листопада — 1 грудня).