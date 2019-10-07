Гимн Украины в Москве: украинская каратистка завоевала "золото" на турнире "Премьер-лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На 6-м этапе “Премьер Лиги” WKF, который прошел в Москве, лидер мирового рейтинга в категории −55 кг Анжелика Терлюга выиграла “золото”. Об этом сообщает Федерация Украины по каратэ, передает УНН.
Все пять схваток на московском татами наша прима выиграла в ноль. Преодолев соперниц из Швеции (4:0), Швейцарии (8:0) и Японии (3:0), в полуфинале она победила Тарават Хаксар из Ирана (1:0), а в финале разгромила японку Сару Ямада (6:0).
Эта победа подняла Анжелику на второе место в олимпийском рейтинге. Она соревнуется в сводной категории −55 кг, поэтому получить лицензию на Токио-2020 ей вдвое сложнее, чем Стасу Горун (-75 кг) и Аните Серегина (-61 кг). Которые кстати получили несколько лицензионных баллов, выиграв по две схватки в Москве.
Также надо отметить второе подряд на турнирах “Karate 1” пятое место Гната Пака (-67 кг) и седьмое место Валерия Чоботаря (-84 кг).
Примечательно, что это пятый триумф неудержимой одесситки на турнирах “Karate 1” в этом сезоне и гарантированный титул “Grand Winner” по его итогам.
Кроме того добавим, в нынешнем календаре взрослых спортсменов остался один крупный международный старт — этап “Премьер Лиги” в Мадриде (29 ноября — 1 декабря).