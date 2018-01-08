Гільєрмо дель Торо - володар "Золотого глобуса" за режисуру, та інші новини кінопремії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Мексиканський режисер Гільєрмо дель Торо завоював “Золотий глобус” за фільм “Форма води”, передає УНН з посиланням на NBC.
У категорії “кращий режисер” були також представлені Стівен Спілберг (“Секретне досьє”), Рідлі Скотт (“Всі гроші світу” з видаленними сценами із К.Спейсі), Мартін МакДонах (“Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі”) і Крістофер Нолан (“Дюнкерк”).
“Дивовижна місіс Мейзел” отримав “Золотий глобус” як краща комедія, акторка Еллісон Дженні завоювала нагороду асоціації зарубіжних журналістів Голлівуду за роль у фільмі “Тоня проти всіх”.
Англійський кінорежисер і сценарист Мартін МакДонах завоював “Золотий глобус” за сценарій до фільму “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі”.
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Трансляцію 75-й церемонії вручення заснованої асоціацією акредитованих у Голлівуді іноземних журналістів (HFPA) нагороди веде телеканал NBC.
Нагадаємо, Ніколь Кідман завоювала нагороду за кращу жіночу роль у міні-серіалі “Велика маленька брехня”, а Сем Роквелл отримав “Золотий глобус” у номінації “Краща чоловіча роль другого плану” за картину “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі”.