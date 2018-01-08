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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Гильермо дель Торо - обладатель "Золотого глобуса" за режиссуру, и другие новости кинопремии

Киев • УНН

 • 15968 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал “Золотой глобус” за фильм “Форма воды”, передает УНН со ссылкой на NBC.

Гильермо дель Торо - обладатель "Золотого глобуса" за режиссуру, и другие новости кинопремии

В категории “лучший режиссер” были также представлены Стивен Спилберг (“Секретное досье”), Ридли Скотт (“Все деньги мира” с удаленными сценами с участием К.Спейси), Мартин МакДонах (“Три билборда на границе Эббинг, Миссури”) и Кристофер Нолан (“Дюнкерк”).

“Удивительная миссис Мейзел” получил “Золотой глобус” как лучшая комедия, актриса Эллисон Дженни завоевала награду ассоциации зарубежных журналистов Голливуда за роль в фильме “Тоня против всех”.

Английский кинорежиссер и сценарист Мартин Макдонах завоевал “Золотой глобус” за сценарий к фильму “Три билборда на границе Эббинг, Миссури”.

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Трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

Напомним, Николь Кидман завоевала награду за лучшую женскую роль в мини-сериале “Большая маленькая ложь”, а Сэм Рокуэлл получил “Золотой глобус” в номинации “Лучшая мужская роль второго плана” за картину “Три билборда на границе Эббинг, Миссури”.

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