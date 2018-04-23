Гігантська фігура Ісуса Христа в Польщі роздає інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Найбільша у світі статуя Ісуса Христа, розташована у польському місті Свебодзін, роздає інтернет. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fakt.pl.
Величезна статуя Ісуса Христа використовується для комерційної трансляції інтернет-сигналу. Представники компанії, яка надає інтернет, стверджують, що ця ініціатива належить священику місцевої парафії.
Висота фігури Ісуса Христа становить 36 метрів, з яких 33 метри припадають на скульптуру Ісуса, а ще 3 метри – на позолочену корону.
Як повідомляв УНН, уряд зараз працює над вирішення проблеми цифрового розриву, який спостерігається в Україні в частині доступу до Інтернету між містами та селами. Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.