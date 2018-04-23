Гигантская фигура Иисуса Христа в Польше раздает интернет

Огромная статуя Иисуса Христа используется для коммерческой трансляции интернет-сигнала. Представители компании, которая предоставляет интернет, утверждают, что эта инициатива принадлежит священнику местного прихода.

Высота фигуры Иисуса Христа составляет 36 метров, из которых 33 метра приходятся на скульптуру Иисуса, а еще 3 метра - на позолоченную корону.

Как сообщал УНН, правительство сейчас работает над решения проблемы цифрового разрыва , который наблюдается в Украине в части доступа к Интернету между городами и селами. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.