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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гигантская фигура Иисуса Христа в Польше раздает интернет

Киев • УНН

 • 35497 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Крупнейшая в мире статуя Иисуса Христа, расположенная в польском городе Свебодзин, раздает интернет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fakt.pl.

Гигантская фигура Иисуса Христа в Польше раздает интернет

Огромная статуя Иисуса Христа используется для коммерческой трансляции интернет-сигнала. Представители компании, которая предоставляет интернет, утверждают, что эта инициатива принадлежит священнику местного прихода.

Высота фигуры Иисуса Христа составляет 36 метров, из которых 33 метра приходятся на скульптуру Иисуса, а еще 3 метра - на позолоченную корону.

Как сообщал УНН, правительство сейчас работает над решения проблемы цифрового разрыва , который наблюдается в Украине в части доступа к Интернету между городами и селами. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Украинские Национальные Новости

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